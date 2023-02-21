ФАС согласовала компании «Альмира» покупку 214 франчайзинговых ресторанов KFC в России

Федеральная антимонопольная служба РФ согласовала российской компании «Альмира» покупку 214 франчайзинговых ресторанов KFC, которые принадлежат польской группе компаний AmRest. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

В ФАС отметили, что всего на территории России, по данным на июнь прошлого года, по системе франчайзинга действовало 1058 партнерских ресторанов быстрого питания KFC. В конце ноября прошлого года франшиза на управление этими точками питания перешла от «Ям Ресторантс Раша» к «Смарт Сервис Лтд», следует из сообщения.

«214 из этих ресторанов принадлежат компании «АмРест». В результате сделки они перейдут в собственность компании «Альмира», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке общественного питания.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», 7 декабря 2022 года AmRest, которая владеет 20% всех ресторанов KFC в России, заявила о решении продать их российской «Альмире» как минимум за €100 млн. В середине ноября бизнесмен Константин Котов, который станет новым владельцем российского бизнеса KFC, заявил, что сохранит меню сети ресторанов. По его словам, ренейминг потребуется по четырем позициям.