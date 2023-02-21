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Аналитик Склянчук объяснил износ российских коммунальных сетей недофинансированием сферы ЖКХ

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Мария Плотникова/РИА «Новости»

Состояние общей изношенности российских коммунальных сетей во многом объясняется продолжительным недофинансированием сектора жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В связи с этим в дальнейшем необходимо обеспечить «равноценное» распределение бюджетных средств между крупными и малыми городами, приводит слова эксперта «Народного фронта» Павла Склянчука газета «Известия».

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что в течение 10 лет в развитие сферы ЖКХ в стране будет инвестировано 4,5 трлн руб. Склянчук полагает, что новые бюджетные «вливания» в данный сектор экономики должны привести к «ощутимым изменениям к лучшему» для рядовых конечных потребителей.

«Важно, чтобы распределение бюджетных средств между крупными и малыми городами с одной стороны было равноценным, с другой стороны, комплексным. Например, если в каком-то городе проблема с качество водопроводной воды, то бюджетные вливания должны давать ощутимые для конечного потребителя изменения к лучшему», — заключил Склянчук.

16 февраля глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина сочла необходимой разработку специальной программы для стимулирования ипотеки в небольших российских городах. Данная мера также помогла бы регионам привлекать к строительству новых объектов жилья большее число компаний-застройщиков.

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