Путин предложил с 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5%

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5% до 19242 руб. Об этом он заявил во время послания Федеральному собранию.

«Будем и дальше увеличивать МРОТ выше роста инфляции, с января 2024 года вдобавок к запланированному повышению еще 10% до 19242 рублей», — сказал президент.

Также Путин в послании Федеральному собранию предложил увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей и оплате собственного лечения и обучения. Образовательный налоговый вычет на детей глава государства предложил повысить с 50 тыс. до 100 тыс. руб., а вычет за лечение — со 120 тыс. до 150 тыс. руб.

Владимир Путин 21 февраля выступает с посланием к Федеральному собранию, в котором, дает оценку специальной военной операции (СВО) и международной ситуации. Глава государства также в послании уделил внимание социальным и экономическим вопросам России.

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