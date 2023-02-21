Путин: в России запущен инструмент промышленной ипотеки

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что в стране запущен инструмент промышленной ипотеки. Об этом он заявил, выступая с посланием к Федеральному собранию.

Как рассказал глава государства, льготный кредит можно взять не только на покупку производственных площадок, но и на их строительство и модернизацию.

По его словам, сумма такого кредита — до 500 млн руб. Он выдается по ставке 3% или 5% на срок до 7 лет.

Ранее Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года.

До этого сообщалось, что в России начал работу центр помощи малому бизнесу в структурировании инвестиционного кредитования под 3-4,5%. Новая программа разработана на основе запросов от регионов и предпринимателей. Корпорация МСП выступает ее оператором.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.