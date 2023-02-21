Индийский регулятор впервые допустил к торгам компанию из России

Совет по ценным бумагам и биржам Индии 13 февраля допустил управляющую компанию «Альфа-Капитал» к ведению биржевой торговли в стране. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что структура, принадлежащая «Альфа-Групп» стала первой компанией из России, которая допущена к торгам на бирже в этой стране. Сделки будут проводиться на двух фондовых биржах — Национальной и Бомбейской. Биржевые расчеты будут вестись в рупиях, однако доходы клиенты будут получать в рублях.

«Никаких трансграничных переводов в рупиях не будет, потому что это сложная процедура»,— рассказала генеральный директор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.

Она отметила, что минимальный порог входа на индийские биржи для клиентов составит 1 млн руб., при этом Кривошеева не исключила, что со временем этот порог может снизиться.

Ранее сообщалось, что ценные бумаги австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) упали в цене на 7,33%, до €15,245 за акцию. Акции потеряли в цене после новостей о запросе со стороны Минфина США, который поступил руководству австрийской группы, по поводу работы организации на территории России.