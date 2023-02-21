Автор блога «Лайк Трэвел Путешествия» рассказала о разнице цен в магазинах России и Италии

В Италии в среднем упаковка сыра весом 250-300 гр стоит в супермаркетах €3-5 (около 240-400 руб.), нарезка из ветчины — €2,2-3,4 (175-275 руб.), прошутто — €2,5-4,5 (200-360 руб.). Об этом сообщила автор блога «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По ее словам, цены на эти продукты на территории Италии даже дешевле, чем в России. При этом цена на мясо «кажется космической» — €72 за кг (5800 руб.), однако этот магазин был из премиум категории. «Вероятней всего, на рынке или в супермаркете эта цифра будет ниже, но все равно далека от наших российских», — удивилась автор блога.

В Германии филе индейки продают по €5,99 за кг (400 руб.), свинина стоит €10-15 (800-1200 руб.), говядина — €20 (1600 руб.). Томаты на ветке в немецких магазинах в среднем можно купить за €3,49 (280 руб.), цукини — €1,99 (160 руб.), мешок картошки — €3,49 (280 руб.), перцы — €2,99 (240 руб.).

В Испании сыр обошелся в €6-9 (400-720 руб.), выдержанные сорта продаются по €30-35 за кг (2400-2800 руб.). Набор продуктов, состоящий из нарезки хамона, куска сыра, упаковки хумуса, гуакамоле и дзадзики, двух булочек, пачки салата, манго, бутылки воды, сока, и трех банок газировки, обошелся всего в €27 (2160 руб.).

«Глядя на цены в магазинах трех европейских государств, сделала вывод, что в среднем цены схожие практически на все, за исключением мяса», — заключила россиянка.

Во второй половине января пресс-служба Евростата сообщила, что экономика стран еврозоны может избежать рецессии в 2023 году после «неожиданного» роста в конце декабря 2022 года.