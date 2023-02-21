Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: в РФ подготовили поправки к УК, смягчающие наказание за уклонение от уплаты налогов

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 20 февраля одобрила подготовленные поправки в Уголовный кодекс России, которые смягчают наказание за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как пишет газета со ссылкой на источник в правительстве, кабинет министров должен утвердить поправки на ближайшем заседании 22 февраля, после чего законопроект будет внесен в Госдуму.

В документе говорится, что в случае уплаты предпринимателем недоимки и соответствующих пеней выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а если дело уже было возбуждено, данные поправки обязывают прекратить его.

Нововведения также предполагают снижение сроков давности привлечения к уголовной ответственности по налоговым статьям УК с десяти до шести лет. Таким образом данные преступления планируют перевести в категорию небольшой и средней тяжести.

Законопроект разработан «в целях снижения негативных последствий для российской экономики в современных условиях», отмечается в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации на заседании 22 февраля рассмотрит закон об ограничении заимствования иностранных слов в русском языке, отказ от договоров с Советом Европы, а также поправки в Налоговый кодекс касательно «нефтяных» налогов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть