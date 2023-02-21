«Ъ»: в РФ подготовили поправки к УК, смягчающие наказание за уклонение от уплаты налогов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 20 февраля одобрила подготовленные поправки в Уголовный кодекс России, которые смягчают наказание за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как пишет газета со ссылкой на источник в правительстве, кабинет министров должен утвердить поправки на ближайшем заседании 22 февраля, после чего законопроект будет внесен в Госдуму.

В документе говорится, что в случае уплаты предпринимателем недоимки и соответствующих пеней выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а если дело уже было возбуждено, данные поправки обязывают прекратить его.

Нововведения также предполагают снижение сроков давности привлечения к уголовной ответственности по налоговым статьям УК с десяти до шести лет. Таким образом данные преступления планируют перевести в категорию небольшой и средней тяжести.

Законопроект разработан «в целях снижения негативных последствий для российской экономики в современных условиях», отмечается в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации на заседании 22 февраля рассмотрит закон об ограничении заимствования иностранных слов в русском языке, отказ от договоров с Советом Европы, а также поправки в Налоговый кодекс касательно «нефтяных» налогов.