Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Банке России сообщили, что 40% новых ипотечных заемщиков тратят на кредиты 80% дохода

close
100%
Depositphotos

44% ипотечных кредитов в четвертом квартале (октябрь — декабрь) 2022 года выдали россиянам, которые уже платят по займам свыше 80% своего дохода в месяц. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Банка России.

По информации регулятора, показатель долговой нагрузки таких заемщиков превышает 80%. При этом еще в третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года доля таких выдач составляла 36%.

Также в российском Центробанке сообщили о росте доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 20% от стоимости недвижимости). В октябре — декабре 2022 года показатель достиг 53% против 48% в июле — сентябре.

Накануне в пресс-службе Банка России сообщили о повышении с 1 мая 2023 года уровня надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Речь идет о займах на приобретение жилья по договору участия в долевом строительстве.

На прошлой неделе аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» рассказали, что приобретение жилья в ипотеку на вторичном рынке обладает своими тонкостями, на которые должен обращать внимание покупатель.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть