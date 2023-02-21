В Банке России сообщили, что 40% новых ипотечных заемщиков тратят на кредиты 80% дохода

44% ипотечных кредитов в четвертом квартале (октябрь — декабрь) 2022 года выдали россиянам, которые уже платят по займам свыше 80% своего дохода в месяц. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Банка России.

По информации регулятора, показатель долговой нагрузки таких заемщиков превышает 80%. При этом еще в третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года доля таких выдач составляла 36%.

Также в российском Центробанке сообщили о росте доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 20% от стоимости недвижимости). В октябре — декабре 2022 года показатель достиг 53% против 48% в июле — сентябре.

Накануне в пресс-службе Банка России сообщили о повышении с 1 мая 2023 года уровня надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Речь идет о займах на приобретение жилья по договору участия в долевом строительстве.

На прошлой неделе аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» рассказали, что приобретение жилья в ипотеку на вторичном рынке обладает своими тонкостями, на которые должен обращать внимание покупатель.