Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался на недоедание из-за инфляции

Бывший президент Польши Лех Валенса, известный антироссийскими высказываниями, пожаловался на обнищание из-за высокой инфляции в стране.

«Уже много лет пенсия у меня не растёт, все индексации проходят как-то мимо меня. <…> Продукты сейчас дорогие, поэтому мои порции на завтрак, обед и ужин сокращаются. Я этим недоволен», — цитирует Валенсу Life.ru.

Валенса добавил, что получает в месяц 11–13 тысяч злотых, что гораздо выше средней пенсии в Польше, однако, по его словам, этих денег ему недостаточно.

«Какая власть, такая и ситуация в стране. <…> К счастью, по магазинам каждый день ходит моя жена. Я рад, что мне не приходится видеть эти колоссальные суммы за продукты на полках магазинов», — отметил политик.