ЦБ ждет структурный профицит ликвидности банков на конец 2023 года в 2,8-3,4 трлн рублей

Центробанк спрогнозировал структурный профицит ликвидности российских банков по итогам 2023 года в диапазоне 2,8-3,4 трлн рублей. Прогноз содержится в опубликованном в понедельник докладе ЦБ о денежно-кредитной политике за февраль 2023 года.

Структурный профицит ликвидности происходит в случае, когда при притоке денег в банки на их корсчетах образуется больше денег, чем им необходимо для проведения клиентских расчетов и выполнения обязательных резервных требований регулятора.

«Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2023 года оценивается в диапазоне от 2,8 до 3,4 триллиона рублей…. Профицит ликвидности за 2023 год изменится незначительно», — следует из доклада.

По результатам 2022 года структурный профицит ликвидности российских банков составил 2,8 трлн рублей. В январе 2023 года показатель был на уровне 3,2 трлн рублей.

По мнению регулятора, продажа юаней Минфином в рамках возобновления операций по бюджетному правилу в этом году, а также инвестирование средств Фонда национального благосостояния обеспечат приток ликвидности в банки.

Кроме того, ЦБ прогнозирует увеличение объема наличных денег в обращении по итогам года в диапазоне 0,6–0,8 трлн рублей. По результатам 2022 года этот показатель составил 14,6 трлн рублей.

Регулятор в своем прогнозе по профициту также учел ранее заявленное им повышение нормативов обязательных резервов банков – с 1 марта и с 1 июня этого года. В итоге увеличится объем обязательных резервов, которые подлежат усреднению на корсчетах банков, по сравнению с показателями января на 1 трлн и 0,9 трлн рублей соответственно. Поэтому к концу года остатки денег на корсчетах банков увеличатся на 1,4-1,6 трлн рублей по сравнению с 1 января этого года с учетом прогнозируемых темпов роста денежной массы.

«Поэтому профицит ликвидности за 2023 год изменится незначительно», — подытожил ЦБ.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», российские банки в апреле 2022 года впервые перешли к структурному профициту ликвидности в размере 280,4 млрд рублей впервые с 24 февраля прошлого года. 24 февраля этот показатель составлял 113,1 млрд рублей. Следующие пять недель банковский сектор находился в состоянии структурного дефицита.

А к 14 сентября 2022 года банки в РФ увеличили структурный профицит ликвидности примерно до 3,66 трлн рублей. Это максимальный показатель с августа 2021 года.