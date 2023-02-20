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Финансовый аналитик Бовт спрогнозировал рост курса доллара до 78 рублей в конце февраля

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт в беседе с газетой «Известия» спрогнозировал рост курса американского доллара до 76-78 рублей в конце февраля – начале марта 2023 года. По данным Мосбиржи на 17:23 мск 20 февраля, доллар торговался на уровне 74,6450 рубля.

По словам аналитика, доллар сейчас укрепляется по отношению ко всем валютам, в том числе и к рублю. Он уточнил, что курс рубля снизился по отношению к доллару более чем на 7% с конца января 2023 года.

«Вероятность взлета курса доллара до 76–78 рублей существует в конце февраля – начале марта», — сказал Бовт.

По его словам, это связано с нарастающим санкционным давлением — на фоне анонсированного Евросоюзом 10-го пакета санкций против России, падением цен на нефть на прошлой неделе и жесткой риторикой Федрезерва США по дальнейшему повышению ключевой ставки.

В то же время на 27 февраля придется пик платежей компаний-экспортеров по бюджетному правилу, и это может оказать поддержку рублю, считает Бовт.

«А сильный доллар окажет определенную поддержку бюджету России, увеличив рублевую выручку от экспорта, что неплохо для экономики в целом», — подытожил аналитик.

В то же время ряд аналитиков допустил укрепление российского рубля по отношению к доллару. Аналитика финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич в беседе с РИА Новости предположил, что курс доллара может опуститься до 72,5 рублей на этой неделе. А по мнению финансового аналитика оператора дата-центров для майнинга BitRiver Владислава Антонова, рубль начнет отыгрывать потери у американского доллара и евро ближе к концу февраля.

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