Лидер «Новых людей» Нечаев предложил Путину провести «специальную экономическую операцию»

Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил президенту России Владимиру Путину провести «специальную экономическую операцию». Об этом он рассказал в беседе с изданием «Коммерсантъ».

По словам Нечаева, в ходе встречи с президентом РФ он рассказал главе государства о предложениях партии по формированию промышленной политики на основе концепции умного протекционизма. В частности, «Новые люди» предлагают ввести высокие пошлины на импорт товаров из недружественных стран.

По мнению Нечаева, при реализации этого сценария «потребитель ничего не потеряет».

«Умный поставщик вместо налогов у себя будет платить пошлины здесь. Мы заберем деньги из бюджетов недружественных стран и перетащим в наш бюджет — проведем «специальную экономическую операцию», — сказал Нечаев.

При этом он подчеркнул, что не нужно повышать пошлины на продукцию, которую Россия не производит сама.

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