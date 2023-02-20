Опрос: более трети россиян в феврале стали реже покупать огурцы и помидоры из-за роста цен

Более трети россиян – 36% — стали реже покупать тепличные огурцы и помидоры в феврале 2023 года, а 12% вообще перестали покупать такие овощи на фоне роста цен на них. Это следует из опроса компании Grodan, его результаты есть у «Газеты.Ru». По данным Росстата, огурцы на неделе с 31 января по 6 февраля этого года подорожали на 53,6% по сравнению с показателями декабря прошлого года, а помидоры – на 29,6%.

В компании объяснили рост цен на огурцы и помидоры в конце января, в том числе, увеличением тарифов на электроэнергию: это увеличило себестоимость овощей, которые выращиваются в теплицах с досветкой.

По данным опроса, 14% россиян привыкли покупать тепличные огурцы и помидоры несколько раз в неделю, 18% — раз в неделю. Еще 17% респондентов делают это несколько раз в месяц, а 13% опрошенных — изредка, но все же покупают. Остальные обходятся без покупки тепличных овощей на регулярной основе.

«После того, как цены на тепличные огурцы и помидоры выросли, 36% россиян стали реже покупать их. Каждый десятый респондент вовсе отказался от покупки овощей по причине роста их стоимости. А 9% стали экономить на других продуктах, чтобы продолжать покупать огурцы. У оставшейся части опрошенных потребительское поведение никак не изменилось», — следует из пресс-релиза компании.

По данным опроса, 41% респондентов отметили существенное подорожание огурцов, а 26% назвали рост цен на овощи небольшим. Только 6% опрошенных считают, что цена на огурцы фактически осталась на прежнем уровне. При этом 27% респондентов вовсе не заметили изменения цен на огурцы.

В сообщении компании говорится, что опрошенные начали интересоваться выращиванием овощей в домашних условиях — причем не только летом в собственной теплице, но и в другое время года — на подоконнике или утепленном балконе. Так, 29% респондентов уже это практикуют. Почти половина опрошенных – 48% — выразили уверенность, что можно самостоятельно вырастить дома вкусные овощи, но пока не пробовали это сделать. Скептически к идее отнеслось 23% респондентов.

Опрос проводился в период с 6 по 10 февраля 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

В Совете Федерации ранее предположили, что подорожание огурцов в конце января обусловлено «предельной» загрузкой российских фермеров. По информации газеты «Ведомости», Минсельхоз уже отреагировал на подорожание огурцов. Министерство сообщило, что может снизить импортные пошлины на овощи, если их стоимость продолжит рост. В Федеральной антимонопольной службе пока не фиксировали жалоб из-за роста цен на огурцы в России. В свою очередь, исполнительный директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков назвал рост цен на огурцы аномальной ситуацией. Эксперт спрогнозировал стабилизацию цен на огурцы к марту 2023 года.