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GIE: отбор газа из европейских подземных хранилищ достиг минимума с 2012 года

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Объемы отбора природного газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) к концу прошлой недели достиг минимального уровня с 2012 года. К настоящему времени суммарные запасы топлива в странах Евросоюза (ЕС) опустились ниже планки 70 млрд кубометров, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Gas Infrastructure Europe.

«Отбор газа из ПХГ стран ЕС 18 февраля оказался минимальным за 12 лет и составил лишь 209 млн кубометров. В то же время закачка оказалась равна 111 млн кубам, что стало максимальным значением для этого дня за все время наблюдений», — говорится в материале.

На этом фоне увеличились объемы прокачки российского природного газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» транзитом через территорию Украины. В минувшие выходные этот показатель вырос на 9,5% и составил 39,2 млн кубов, заключается в статье.

18 февраля глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол допустил, что следующая зима для Евросоюза (ЕС) станет тяжелее текущей. На этом фоне европейским властям необходимо создать новый генеральный план для сохранения и дальнейшего увеличения темпов роста промышленного производства.

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