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РБК: российские власти обсудят разовый сбор с компаний с прибылью выше 1 млрд рублей

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Pixabay

В настоящее время российские власти обсуждают вариант отражения разового платежа бизнеса в бюджет в Налоговом кодексе как сбор. В качестве одного из вариантов предполагается собрать денежные средства с компаний, чья средняя прибыль за последние два года превысила 1 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Разовый денежный сбор с представителей российского крупного бизнеса планируется собрать для компенсации растущих государственных расходов федерального бюджета. В то же время формула взимания подобного сбора пока не сформирована, сейчас власти обсуждают различные варианты схем поступлений, уточняется в статье.

«Одним из обсуждаемых вариантов критериев для отбора компаний, которые проведут разовую выплату в бюджет, выступает среднее значение чистой или доналоговой прибыли за 2021–2022 годы выше 1 млрд рублей», — говорится в материале.

При этом расчетный период пока также остается под вопросом. Власти решают, какой из двух вариантов взять за основу — только 2022 год или среднее значение прибыли за 2021–2022 годы, заключается в заметке.

17 февраля министр финансов России Антон Силуанов заявил, что власти рассчитывают получить порядка 300 млрд рублей за счет разовой выплаты бизнеса. При этом данная мера не распространится на крупные компании, работающие в нефтегазовой отрасли.

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