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Российские бизнесмены рассказали об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Российские предприниматели поделились ожиданиями от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Так, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что бизнес ждет от послания объявления курса на свободу предпринимательства, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что важно не только сохранять базовые условия, в частности в налогообложении, но и снимать все новые регуляторные барьеры, например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что говорить больше нужно не о спецоперации и новых российских территориях, а о развитии экономики и социальной сферы.

В свою очередь партнер налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов послание Федеральному собранию может стать отправной точной для изменений в налоговом законодательстве.

Эксперт в области промышленности и энергетики Леонид Хазанов отметил, что Путин в послании затронет вопрос о поддержке участников спецоперации и их семей. Он подчеркнул, что в основном сообщается о том, какую помощь участникам СВО оказывают «простые люди и власти регионов», в то время как крупные компании вполне могли бы делать больше, например брать шефство над некоторыми «боевыми частями и обеспечивать их всем необходимым».

Другие специалисты высказывают мнения, что президент уделит внимание новым льготным ипотечным программам для многодетных семей и жителей новых российских регионов, новых инициатив по поддержке малого и среднего бизнеса, а также IT-сферы.

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Мероприятие состоится в Гостином Дворе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что на мероприятии будет особая категория приглашенных.

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