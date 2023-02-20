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В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на спортивный инвентарь для детей

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Депутат Государственной думы РФ Василий Власов предложил разрешить тратить средства материнского капитала на приобретение спортивного инвентаря. Об этом пишет RT со ссылкой на копию письма, отправленного главе Минтруда Антону Котякову.

Парламентарий, ссылаясь на положения Конституции России, где прописано, что государство создает условия всестороннему, в том числе физическому развитию детей, предложил облегчить семьям покупку спортинвентаря.
Власов напомнил, что зачастую спортивный инвентарь является дорогостоящим.

«В связи с этим прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности расширения права использования средств материнского капитала на приобретение спортивного инвентаря», — сказано в письме на имя Котякова.

Ранее российские депутаты предложили лишить маткапитала родивших за рубежом россиянок. В Кремле заявили, что не ведут дискуссию о лишении права на получение материнского капитала женщин, родивших за границей. Ранее ряд депутатов, в том числе спикер Госдумы Володин, призвали задуматься, насколько правильно сохранять льготы на ребенка для тех, кто уезжает рожать в другие страны для получения гражданства. За 2022 год порядка 10,5 тыс. беременных россиянок въехали в Аргентину, где действует «право почвы».

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