Российские нефтекомпании нарастили переработку на 1%, почти до 787 тыс. тонн в сутки

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России нарастили объем переработки сырья на 1% за 15 дней февраля по сравнению с январем, до 786,5 тыс. тонн в сутки. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение источников.

Российские НПЗ увеличили производство на фоне запрета на импорт нефтепродуктов из России, вступившего в силу 5 февраля. При этом с марта в стране собираются снизить объем добычи нефти примерно на 5%, или на 500 тыс. баррелей в сутки, что может повлиять на объем переработки.

Как пишет издание, положение российской нефтеперерабатывающей отрасли ухудшится в апреле, после вступления в силу поправок в Налоговый кодекс, предполагающих фиксацию скидки российской экспортной Urals к североморской эталонной Brent при расчете нефтяных налогов.

Верхняя палата российского парламента рассмотрит проект закона об уточнении средней цены Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 22 февраля.

5 декабря в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин), на уровне 100$ за баррель. Для торгующихся со скидкой (например, для нафты и мазута) потолок составил 45$.