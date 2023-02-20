Ассоциация банков России попросит Роскомнадзор не запрещать оказывать услуги через Telegram

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что организация намерена обратиться в Роскомнадзор с просьбой не запрещать кредитным организациям оказывать свои услуги через мессенджер Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ассоциация планирует направить свою позицию по мессенджеру в Роскомнадзор, а также попросить не запрещать банковским организациям работать через Telegram. Войкулов подчеркнул, что он является удобным дополнительным действующим инструментом и заменой для ряда клиентов банков, которые лишились своих приложений из-за санкций.

Он добавил, что самим Telegram никакая платежная и персональная информация не обрабатывается, и уйти на сторону она не может.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит дополнительных технологических рисков в предоставлении банками услуг через мессенджер Telegram, но кредитным организациям необходимо учитывать, что мошенники часто используют его как средство коммуникации, а также предложила предусмотреть защитные механизмы.