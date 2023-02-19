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Рынки коммерческой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга начали восстанавливаться

Арендаторы коммерческой недвижимости вышли в сегмент стрит-ритейла

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Depositphotos

Рынки коммерческой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга начали постепенно восстанавливаться, посещаемость торговых центров сглаживается, а помещения на улицах сдаются активнее всего. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) и экспертов рынка.

Показатель Mall Index в Москве 6–12 февраля оказался ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 7%, в Санкт-Петербурге — на 8%. Однако постепенная адаптация рынка к санкционным ограничениям, восстановление потребительской активности приводят к положительной динамике. По словам экспертов, хорошие результаты можно увидеть лишь в отдельных сегментах рынка. Например, активнее всего сдается в аренду уличные помещения.

Эксперты и участники рынка сошлись во мнении, что резкого роста рынка и улучшения ожидать не стоит, однако и ухудшения ситуации тоже. Пустующие площади после ухода западных брендов постепенно начали заполняться новыми участниками. В частности, в сегменте стрит-ритейла сейчас наблюдается оживление: доля вакантных площадей по итогам первого квартала составит 7–10% в Москве. Все чаще стали открываться новые табачные магазины, российские fashion-ритейлеры, операторы стрит-фуда, винные лавки.

Аналитики посчитали, что офисный рынок Москвы и Санкт-Петербурга в этом году ждет оживление. В первом квартале будет заключен большой объем сделок. Кроме того, собственники помещений могут проявлять гибкость и давать больший размер скидок, что приведет к росту активности участников рынка.

В начале февраля аналитики консалтинговой компании NF Group заявили, что объем вложений в коммерческую недвижимость России по итогам 2022 года достиг исторического рекорда в размере 487,2 млрд рублей.

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