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Сбер запустил образовательную программу по исламским финансам

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Пресс-служба Сбера

В СберУниверситете стартовал очный модуль образовательной программы по исламским финансам, которая была разработана совместно с Центром партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка.

Программа включает в себя такие модули исламского коммерческого права, банковской деятельности и страхования, рынка капитала и инструментов, а также бухгалтерский учет для исламских финансовых институтов.

По итогам образовательной программы, выпускники получат сертификаты международной образовательной организации в области исламского финансирования Global Islamic Financial Services, а также диплом о повышении квалификации.

«Возросший интерес к данном сектору со стороны государства и регионов говорят о том, что экспертиза и знания по исламскому финансированию будут востребованы на рынке. Все тенденции указывают на возрастающие возможности для бизнеса и населения, которое исповедует определенные этические нормы. Сбер имеет большую экспертизу в партнерской экономике. У нас есть специализированное подразделение, 13 продуктов, которые закрывают основные потребности исламского финансирования. У нас накоплен огромный опыт, которым мы готовы делиться», — отметил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.

На программе «Исламское финансирование» эксперты расскажут об основах и специфике исламского коммерческого права и банковской деятельности в сравнении с традиционными институтами, разберут возможности и ограничения работы в области исламского финансирования. Также участники курса смогут повысить уровень знаний в области исламского бухгалтерского учета и корпоративного управления.
Слушателями первого потока стали более 50 руководителей — представители госкомпаний, среднего и крупного бизнеса, сфокусированные на развитии новой отрасли, а также дальнейшей интеграции исламского финансирования в российскую экономику.

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