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Промышленники Италии заявили, что экономика страны избежит рецессии в первом квартале

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Tony Gentile/Reuters

Итальянские промышленники посчитали, что экономика страны, скорее всего, избежит рецессии в первом квартале 2023 года. Об этом сообщили в ассоциации итальянских промышленников Confindustria, передает ТАСС.

«Цена на газ в начале года оказалась намного ниже, чем ожидалось в конце 2022 года. Хороший признак для первого квартала», — отметили в ассоциации.

Эксперты посчитали, что в 2023 году экономика Италии будет расти небольшими темпами, где-то в районе 0,6%. При этом данный показатель роста будет лучше предыдущих прогнозов, когда ожидалась стагнация или умеренная рецессия.

В начале декабря президент ассоциации итальянских промышленников Confindustria Карло Бономи заявил, что Италия может столкнуться с трудностями в энергоснабжении в 2023 году. Он уточнил, что плавучий регазификатор в Пьомбино, который если не вступит в строй до 31 марта 2023 года, то, лишившись 5 млрд куб. м, которые он гарантирует из 75 млрд куб. м, потребляемых Италией в год, «могут быть проблемы».

До этого представители ассоциации промышленников Италии положительно оценили шаги нового кабинета министров во главе с Джорджей Мелони по смягчению последствий энергокризиса, но посчитали меры недостаточными.

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