Reuters: госсекретарь США прибудет в Турцию с визитом и обсудит помощь стране после землетрясения

Агентство Reuters сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в воскресенье 19 февраля в Турцию с официальным визитом. Он собирается обсудить, как Вашингтон может дополнительно помочь Анкаре в борьбе с последствиями землетрясения, которое произошло 6 февраля.

Самолет Блинкена приземлится на авиабазе Инджирлик в южной провинции Адана, сообщает агентство. Блинкен затем совершит вертолетную экскурсию по пострадавшему от землетрясения району. В понедельник госсекретарь США проведет двусторонние переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, следует из статьи.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции и в соседней Сирии 6 февраля, в результате чего погибло более 45 тыс. человек, а более миллиона человек остались без крова.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в МИД Турции заявили, что страна приняла предложение о помощи в ликвидации последствий землетрясения от 95 стран. В работах задействованы почти 6,5 тыс. иностранных спасателей, добавили в министерстве.

Аналитики одного из крупнейших в мире американского банка JPMorgan оценили прямой ущерб от землетрясений в Турции в $25 млрд. Как уточнили аналитики, это составляет около 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП) Турции. А Конфедерация предпринимателей и бизнеса Турции оценила ущерб в $84 млрд.