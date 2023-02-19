Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Индекс кофе с бутербродом в России вырос в начале февраля на 3,4 пункта, до 108,6 пункта

close
100%
Depositphotos

«Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс») в первой половине февраля 2023 года увеличился на 3,4 пункта и составил 108,6 пункта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Индекс кофе с бутербродом» или «Бутербродекс», — это показатель, который рассчитывают аналитики РИА Новости как альтернативный показатель индекса «Биг Мака». «Бутербродекс» отражает стоимость популярных у россиян продуктов для завтрака. В «корзину» для расчета входят семь товаров: хлеб, ветчина, сыр, сливочное масло, огурцы, растворимый кофе и сахар. Индекс рассчитывают аналитики агентства на основе статистики сервиса «Чек Индекс».

Агентство пишет, что в первой половине февраля больше всего вырос средний чек на огурцы – на 22%, до 273 рублей. Увеличилась также стоимость батона, сахара и кофе. При этом средние чеки на сыр, ветчину и сливочное масло уменьшились.

По итогам второй половины января 2023 года «Бутербродекс» вырос на российском рынке до 105,2 пункта. Индекс увеличился за последние две недели января на 0,7 пункта. А за первую половину января показатель поднялся на 5 пунктов — до 104,5 пункта.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть