Индекс кофе с бутербродом в России вырос в начале февраля на 3,4 пункта, до 108,6 пункта

«Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс») в первой половине февраля 2023 года увеличился на 3,4 пункта и составил 108,6 пункта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Индекс кофе с бутербродом» или «Бутербродекс», — это показатель, который рассчитывают аналитики РИА Новости как альтернативный показатель индекса «Биг Мака». «Бутербродекс» отражает стоимость популярных у россиян продуктов для завтрака. В «корзину» для расчета входят семь товаров: хлеб, ветчина, сыр, сливочное масло, огурцы, растворимый кофе и сахар. Индекс рассчитывают аналитики агентства на основе статистики сервиса «Чек Индекс».

Агентство пишет, что в первой половине февраля больше всего вырос средний чек на огурцы – на 22%, до 273 рублей. Увеличилась также стоимость батона, сахара и кофе. При этом средние чеки на сыр, ветчину и сливочное масло уменьшились.

По итогам второй половины января 2023 года «Бутербродекс» вырос на российском рынке до 105,2 пункта. Индекс увеличился за последние две недели января на 0,7 пункта. А за первую половину января показатель поднялся на 5 пунктов — до 104,5 пункта.