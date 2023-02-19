Замглавы МЭР: российские власти хотят привлечь китайцев и арабов к низкоуглеродным проектам

Издание РБК со ссылкой на первого замминистра экономического развития РФ Илью Торосова сообщило, что российские власти собираются привлечь китайских и арабских инвесторов к отечественным низкоуглеродным проектам.

«Мы рассчитываем на привлечение китайских и арабских инвесторов. Вопросы климатического сотрудничества включены в повестку межправкомиссий, в том числе с Индией и Китаем», — отметил Торосов.

Замминистра сообщил, что российские власти сейчас пересматривают оперативный план стратегии низкоуглеродного развития страны до 2050 года на фоне антироссийских санкций. Поэтому возникла отсрочка принятия соответствующего плана, сказал Торосов.

«Сейчас вместе с отраслевыми министерствами мы прорабатываем включение мероприятий по ограничению воздействия санкций на российский энергопереход», — подчеркнул Торосов.

Как ранее сообщала газета «Коммерсантъ», недавно президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал пересмотреть подходы России к борьбе с климатическими изменениями. По мнению главы РСПП, это нужно, чтобы уйти от западных установок. Шохин также подчеркнул, что помимо этого необходимо пересмотреть цели по достижению углеродной нейтральности.

Минэкономразвития России подготовило проект низкоуглеродной стратегии до 2050 года, предполагающей обеспечение снижения вредных выбросов, в 2021 году. Правительство утвердило документ в октябре 2021 года. Согласно стратегии, к 2050 году нетто-выбросы парниковых газов в России должны снизиться до 630 млн тонн, то есть в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Президент России Владимир Путин поручил выйти на полную углеродную нейтральность в стране к 2060 году.