Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Известия»: эксперты рассказали о ситуации с недвижимостью в Турции после землетрясения

close
100%
Clodagh Kilcoyne/Reuters

Эксперты считают, что спрос на недвижимость в Турции в ближайшее время будет оставаться низким. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, на рынке жилья может возникнуть застой. Правительство Турции может начать жестче контролировать качество процесс строительства, ужесточить стандарты и нормы.

«Согласно исследованию компании, природные катаклизмы не всегда так сильно влияют на рынок», — говорится в публикации.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер говорил, что число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 642.

Серия сильных землетрясений в Турции произошла 6 февраля. Сотни афтершоков вызвали значительные разрушения по обе стороны границы — в Турции и в Сирии. Повреждено множество зданий и объектов инфраструктуры, в том числе медицинские учреждения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть