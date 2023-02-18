В российском Центробанке отметили продолжение усиления ценового давления

В России в первой половине февраля 2023 года усилилось ценовое давление после сдержанного роста цен во второй половине 2022 года. Информация об этом содержится в докладе Банка России «Динамика потребительских цен».

«Оперативные данные за первые две недели февраля указывают на сохранение тенденции к усилению ценового давления», — сказано в докладе.

По данным регулятора, в декабре 2022 года и в январе 2023 года наблюдалось ослабление рубля. В последние три месяца обменные курсы иностранных валют к рублю увеличились для американского доллара на 13,7%, для европейской валюты — 25,6%, юаня — 20,0%.

В российском Центробанке отметили, что курс национальной валюты повлиял на наиболее зависимые от импорта товарные группы в январе. При сохранении обменного курса рубля на текущем уровне эффект переноса продолжит оказывать проинфляционное влияние в предстоящие месяцы.

18 февраля к 13:50 мск доллар стоит 74, 29 руб, евро — 79,30 руб., китайская валюта — 10,76 руб.

На этой неделе агентство РИА Новости на основе данных Банка России http://www.gazeta.ru/business/news/2023/02/16/19757125.shtml, что объем валютных депозитов россиян в 2022 году сократился в 1,7 раза, до $54,1 млрд.