Экспортеры и спекулянты смогли оживить российский валютный рынок

Курс доллара к концу недели смог обновить 10-месячный максимум, при этом массовые продажи валюты экспортерами и спекулянтами смогли утянуть курс американской валюты вниз. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на мнение экспертов.

В пятницу, 17 февраля, курс доллара на торгах Московской биржи впервые за десять месяцев поднимался выше уровня 75 рублей. Однако к концу торговой сессии он откатился вниз и к закрытию торгов был на уровне 74,29 рублей. При этом откат от многомесячных максимумов происходил при возросшей активности инвесторов. Объем торгов долларами с поставкой «завтра» составил почти 124 млрд руб., что в два раза выше значения днем ранее и также стало максимальным значением в 2023 году.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас происходит активизация валютного рынка в России из-за того, что пик налогового периода (27–28 февраля) уже близко. При этом валюту кроме экспортеров продавали спекулянты. Для большинства из них курс 75 рублей за доллар был основной целью, чтобы зафиксировать прибыль после падения курса рубля.

Аналитики посчитали, что после того, как курс рубля стал укрепляться, большинство участников рынка, которые играли против рубля, стали закрывать позиции в российской валюте. Это, в свою очередь, привело к еще большему укреплению рубля.

16 февраля директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил, что курсы ведущих мировых валют, включая американский доллар и евро, продолжат укрепляться к российскому рублю в ближайшие месяцы. В течение второго и третьего кварталов текущего года курс европейской валюты может вырасти до 90-97 рублей.