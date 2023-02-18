Эксперт: европейское направление развития для «Газпрома» пострадало навсегда

Для «Газпрома» логично переориентироваться на рынок Китая, потому что европейское направление развития для компании пострадало навсегда. Такое мнение выразил персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Михаил Селезнев, сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что европейское направление развития для «Газпрома» пострадало навсегда. Логичным действием для компании будет переориентация на рынок Китая», – сказал Селезнев и отметил, что данное движение уже началось и в будущем оно станет основным направлением развития компании.

По его словам, логично, что «Газпром» полностью не прекратит поставки в Европу, но они значительно снизятся по сравнению с 2021 годом.

Эксперт считает, что трубопровод «Сила Сибири», через который поставки газа идут в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сможет к 2025 году увеличить поставки газа до 38 млрд кубометров, а по проектируемому трубопроводу «Сила Сибири 2» можно будет поставлять до 50 млрд кубометров. В Китай по «дальневосточному маршруту» можно будет поставлять еще 10 млрд кубометров, подчеркнул он.

В планах «Газпрома» также развитие двух крупных газоперерабатывающих кластеров, а также широкое развитие газоснабжения и газификации территории РФ, добавил он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что проект «Сила Сибири — 2» по поставкам газа из РФ через Монголию в Китай является «очень перспективным» и он будет востребован в условиях роста потребления газа.