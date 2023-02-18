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В ЕК назвали странам Евросоюза способ достичь энергетической независимости

Еврокомиссия: только зеленая энергетика поможет Евросоюзу добиться энергонезависимости

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс на Мюнхенской конференции по безопасности назвал способ, который поможет странам Евросоюза достичь энергонезависимости. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что достигнуть энергетической независимости можно только при помощи увеличения производства энергии с помощью возобновляемых источников.

Никакой альтернативы, по словам Тиммерманса, у европейцев нет. Он добавил, что газа и угля у стран Евросоюза осталась мало, а нефть закончилась.

Ранее в этот же день исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что следующая зима для Европейского союза будет сложнее нынешней из-за газового кризиса.

В январе исследовательский центр Szazadveg опубликовало результаты опроса, согласно которым почти 80% европейцев винят Еврокомиссию в энергетическом кризисе.

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