Путин разрешил объединить Озон-банк и Еком-банк

Президент России Владимир Путин разрешил компании Ozon объединить дочерние банки, компания сможет объединить Озон-банк и Еком-банк. Распоряжение президента опубликовано на федеральном портале нормативно-правовых актов.

«Разрешить реорганизация ООО «Еком банк» в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью «Озон банк», — говорится в распоряжении.

В документе указано, что разрешение было дано «в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

В конце февраля 2022 года Озон-банк попал в черный список компаний из России. В марте Банк России выдал лицензию Еком-банку, подконтрольному «Озону», взамен Оней-банка, который попал под санкции. Ozon принял решение присоединить «Озон банк» к «Еком банку» в сентябре прошлого года, но реорганизация, которая, как ожидалось, произойдет в декабре, затянулась.