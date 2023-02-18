Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МЭА допустил, что следующая зима для Евросоюза станет тяжелее текущей

Глава МЭА Бирол: следующая зима для ЕС будет тяжелее из-за газового кризиса

close
100%
Depositphotos

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол написал в Twitter, что следующая зима для Европейского союза будет сложнее нынешней из-за газового кризиса.

Он отметил, что высоко ценит усилия ЕС по преодолению газового кризиса.

«Но следующая зима будет еще более тяжелой», — заявил Бирол.

Глава МЭА добавил, что необходимо создать новый генеральный план для европейской промышленности.

Еврокомиссия 14 февраля заявила о возможном дефиците газа в Европе следующей зимой.

Ранее сообщалось, что промышленный спрос на газ среди стран ЕС снизился сильнее остальных в Германии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть