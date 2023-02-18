Глава МЭА допустил, что следующая зима для Евросоюза станет тяжелее текущей

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Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол написал в Twitter, что следующая зима для Европейского союза будет сложнее нынешней из-за газового кризиса.

Он отметил, что высоко ценит усилия ЕС по преодолению газового кризиса.

«Но следующая зима будет еще более тяжелой», — заявил Бирол.

Глава МЭА добавил, что необходимо создать новый генеральный план для европейской промышленности.

Еврокомиссия 14 февраля заявила о возможном дефиците газа в Европе следующей зимой.

Ранее сообщалось, что промышленный спрос на газ среди стран ЕС снизился сильнее остальных в Германии.