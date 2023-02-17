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Главу Минцифры Шадаева выдвинули в совет директоров «Первого канала»

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на позиции кандидата выдвинут в совет директоров «Первого канала». Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень кандидатов также вошли замруководителя аппарата правительства Леонид Левин и помощник президента России Максим Орешкин.

Ранее Сбербанк сообщил о новых назначениях в топ-менеджменте своих территориальных банков. В Сбербанке заявили о том, что Евгений Титов будет назначен председателем Среднерусского банка Сбербанка, а Анатолий Песенников займет аналогичный пост в Юго-Западном банке Сбербанка. Это следует из пресс-релиза Сбера, который оказался в распоряжении у «Газеты.Ru».

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