Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: китайский финансовый рынок «знобит» из-за пропажи банкира Бао Фаня

close
100%
China Renaissance

Акции инвестиционно-банковской организации China Renaissance обвалились на 50% из-за того, что глава и владелец компании Бао Фань перестал выходить на связь. Об этом сообщает Bloomberg.

Основатель, основной владелец и глава инвестиционно-банковской организации China Renaissance Бао Фань перестал выходить на связь. Ее акции обрушились на 50% на торгах на Гонконгской бирже утром в пятницу. Известно, что Фань не выходит на связь уже два дня.

В публикации отметили, что правление компании не знает, где Фань и связана ли его пропажа с деятельностью компании. Организация продолжает штатную работу под управлением исполнительного комитета. При этом источник агентства указал, что семье банкира сообщили, что тот помогает расследованию.

По данным агентства, руководители компаний в Китае зачастую пропадают в случае, если ни помогают правительственному расследованию. Однако именно пропажа Бао Фаня спровоцировала «озноб» на финансовом рынке Китая. Все это впоследствии может привести к затяжному падению акций China Renaissance.

В начале января агентство Reuters со ссылкой на собственные подсчеты сообщило, что основатель одной из крупнейших финансовых корпораций мира — Alibaba — китайский бизнесмен Джек Ма не будет контролировать пакет акций финтех-компании Ant Group. Миллиардер сократит долю в ценных бумагах подразделения Alibaba Group с больше 50% до 6,2%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть