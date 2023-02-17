Захарова: РФ рассматривает все возможности возвращения доступа к замороженным активам

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга заявила, что российские власти рассматривают все возможности возвращения доступа к замороженным российским активам.

«Российские власти рассматривают все возможные юридические механизмы возвращения доступа к российским зарубежным активам», — сказала Захарова.

Также она отметила, что Россия готова принять равнозначные компенсационные меры, если Евросоюз решит конфисковать ее активы.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз на сегодняшний день заморозил активы организаций и физических лиц из России на €21,5 миллиарда.

Ранее представительство Швеции в ЕС сообщало, что постпреды стран Евросоюза утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов России в интересах Украины.