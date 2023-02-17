Объем продаж цифровых книг в России по итогам 2022 года впервые не вырос

Рынок цифровых книг на территории России в 2022 году впервые не вырос относительно показателя предыдущего года. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение совладельца группы компаний «Эксмо-АСТ» Олега Новикова.

По его словам, объем продаж электронных книг в прошлом году сохранился на уровне 11 млрд руб.

В качестве причин нулевого роста рынка совладелец «Эксмо-АСТ» назвал прекращение работы в России некоторых платежных систем, сворачивание работы шведского сервиса Storytel, а также рост пиратства.

Весь российский книжный рынок в денежном выражении с учетом цифровых книг и учебной литературы, как рассказал Новиков, вырос в 2022 году на 10%, до 109 млрд руб. При этом по количеству выпущенных экземпляров рынок бумажных книг (без учебной литературы) упал на 7%.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом книжный рынок в России увеличился на 18% до 99 млрд руб., а продажи цифровых книг росли на 34%, до 11 млрд руб.

Во второй половине января газета Mirror написала, что принц Гарри заработал на своей автобиографической книге «Запасной» £16 млн.