Силуанов: власти рассчитывают получить порядка 300 млрд рублей за счет разовой выплаты бизнеса

Российское правительство рассчитывает пополнить федеральный бюджет за счет взноса представителей крупного бизнеса за исключением нефтегазового сектора. Данная мера не затронет малых и средних предпринимателей, благодаря ей в госказну планируется взыскать около 300 млрд рублей, приводит слова министра финансов Антона Силуанова телеканал «Россия 24».

«Мы рассчитываем, что это будет порядка 300 млрд рублей... Детали сейчас согласуются с нашими предпринимателями, и я уверен, что в ближайшее время мы найдем тот оптимальный для бизнеса инструмент, которым он будет участвовать в финансировании, по сути дела, государственных программ», — заявил Силуанов.

По его словам, инициатива разовой выплаты в федеральный бюджет изначально исходила о самих представителей крупного бизнеса. При этом форма финансовой поддержки госказны до сих пор обсуждается, окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

14 декабря издание РБК со ссылкой на информацию в думской базе сообщило, что российские власти предложили компаниям в добровольном порядке доплачивать налог на прибыль. Согласно инициативе депутатов Госдумы, данная мера помогла бы снизить денежные потери региональных бюджетов. Для реализации этой цели чиновники одобрили поправку, корректирующую порядок учета компаниями курсовых разниц в 2022 году при расчете налога на прибыль.