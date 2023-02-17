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«Победа» запустит рейсы в Анталью из семи российских регионов в июне

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РИА «Новости»

Авиакомпания «Победа» с 1 июня запустит регулярные рейсы в турецкую Анталью из Владикавказа, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Перми и Челябинска, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

Полеты из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа будут совершаться два раза в неделю, из Перми и Махачкалы — три раза в неделю, из Казани — четыре раза в неделю.

В настоящее время самолеты «Победы» летают в Анталью только из Москвы.

1 февраля авиакомпания открыла продажу билетов на рейсы Волгоград — Стамбул. Полеты по этому направлению начнутся 8 марта и будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам.

Кроме того, планируются рейсы из Москвы в Даламан и Бодрум, а также из Махачкалы и Казани в Стамбул, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Также ранее авиакомпания анонсировала открытие рейсов по маршруту Владикавказ — Стамбул.

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