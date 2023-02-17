Глава АМДПР Шестаков заявил, что покупателям заводов IKEA достался сложный актив

Покупатели заводов IKEA, компании «Слотекс» и «Лузелес», получили сложный актив, который будет достаточно сложно развить. Об этом газете «Известия» заявил генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР) Александр Шестаков.

«Купленные предприятия были ориентированы на экспорт в ту же IKEA в Европе. На них выпускалась отличная продукция, 70–80% которой шло на экспорт. Сейчас из-за санкций этот канал закрыт, теперь речь идет только о внутреннем рынке. При этом завоевать его будет непросто», — отметил Шестаков.

По его словам, покупка заводов на рынок почти никак не повлияет, несмотря на их большие мощности. Речь идет о том, что основная проблема производителей мебели заключается в развитии поставок и емкости рынка. Сейчас неясно, в какие страны будет поставляться продукция, поэтому нужна определенная помощь со стороны государства.

Он добавил, что объем поставок мебельной продукции из России в 2022 году уменьшился на 39%, составив 29,5 млрд рублей. Половину от этой суммы приходилось на продукцию IKEA. Сейчас же придется планомерно завоевывать рынки стран СНГ, а также растущие рынки Ближнего Востока и Северной Африки. Однако это займет определенное время, ведь это достаточно долгий процесс.

16 февраля РБК писал, что российская компания «Лузалес», ставшая покупателем двух заводов шведской компании IKEA, пообещала сохранить все рабочие места за сотрудниками этих предприятий после завершения сделки. Этот пункт был одним из ключевых условий соглашения и является приоритетным для руководства фирмы.