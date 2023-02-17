Аналитики подсчитали, что ассортимент бытовой химии и средств гигиены в России сократился на 16,2%

Ассортимент непродовольственных товаров в России сократился на 16,2%. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные отчета аналитической компании NielsenIQ.

Аналитики посчитали, что сегмент непродовольственных товаров в России просел на 16,2%. В данную категорию входит бытовая химия, средства по уходу за собой, для гигиены и прочие товары. Ассортимент детских товаров уменьшился на 8%, а товары для животных просели на 3,8%.

По словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в натуральном выражении сегмент рынка упал на 11,1%. Однако в деньгах показатели выросли на 2,7%. Весь же рынок непродовольственных товаров за прошлый год оценивается в 21,5 трлн рублей.

Некоторые представители торговых сетей отметили, что ассортимент не сократился, лишь за исключением некоторых товаров. Другие же участники рынка отказались от комментариев.

20 декабря «Коммерсантъ», ссылаясь на данные оператора системы цифровой маркировки ЦРПТ писал, что продавцы парфюмерии увеличили запасы парфюмерной продукции на складах торговых сетей почти на 14% к началу декабря 2022 года.

До этого агентство «Прайм» со ссылкой на данные доклада Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии сообщило, что импорт косметики и парфюмерии в Россию в текущем году может упасть на 41% по сравнению с показателями за прошлый год. При этом объемы внутреннего производства должны вырасти кратно уже в ближайшие годы.