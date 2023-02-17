Владелец IKEA и «Мега» запланировал продать всю свою недвижимость в России

Группа Ingka, владеющая магазинами мебели и товаров для дома IKEA и торговыми центрами «Мега» в России, начала искать покупателей на более чем 2 млн кв.м недвижимости. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники на рынке недвижимости и в сегменте ретейла.

Ingka — крупнейший собственник торговой недвижимости в России, которая владеет 2,3 млн кв.м. По словам источников издания, шведская группа ищет покупателей на весь имеющийся в России портфель недвижимости. Кроме того, сейчас идут переговоры с несколькими потенциальными покупателями. Однако окончательного решения по этому вопросу пока нет. В пресс-службе Ingka Centers (подразделение Ingka Group, управляющее торговыми центрами) заявили, что не комментируют слухи.

По словам генерального директора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, справедливая стоимость портфеля Ingka Group составляет около $5 млрд. Однако от компании могут требовать существенной скидки, отчего конечная стоимость продажи может составить около $3 млрд.

Аналитики посчитали, что для группы Ingka торговые центры в России стали выгодным бизнесом, так как они несильно пострадали от пандемии коронавируса. Однако с учетом введения множества санкций против России на фоне начала спецоперации на Украине, оставаться на российском рынке стало рискованно. Однако, скорее всего, группа не сможет продать весь свой актив за один раз, так как он очень большой. Наиболее вероятным решением стало бы разделение актива для продажи разным инвесторам.

16 февраля замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что новые собственники российских фабрик шведской компании IKEA — АО «Слотекс» и ООО «Лузалес» — сохранят рабочие места на своих производствах.