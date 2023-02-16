Финансовая выручка Airbus увеличилась на 13%, несмотря на уход из России

По итогам 2022 года чистая прибыль международной авиастроительной компании Airbus выросла на 1% и составила €4,2 млрд. В свою очередь, суммарная выручка за 12 месяцев увеличилась в еще большей степени — на 13%, до €58,7 млрд, несмотря на уход с российского рынка, говорится в годовом финансовом отчете авиапромышленного производителя.

«Консолидированная выручка увеличилась на 13% до 58,8 млрд евро (2021 год — 52,1 млрд евро) <....> Консолидированная чистая прибыль составила 4 247 млн евро (2021 год — 4 213 млн евро)», — говорится в пресс-релизе компании.

За прошедший финансовый год концерн также нарастил коммерческие поставки самолетов. За 12 месяцев компания направила заказчикам в общей сложности 661 авиалайнер, что оказалось на 8% больше в сравнении с показателями за аналогичный период 2021-го, заключается в отчете.

2 декабря генеральный директор «Эрбас Дифенс энд Спейс» Михаэль Шолльхорн заявил, что Airbus откажется от российского титана при производстве самолетов через несколько месяцев. В среднесрочной перспективе в компании планируют заместить поставки данного металла из РФ с помощью наращивания импорта из США и Японии.