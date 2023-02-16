Аналитики JPMorgan оценили прямой ущерб от землетрясений в Турции в $25 млрд, или 2,5% ВВП

Аналитики одного из крупнейших в мире американского банка JPMorgan оценили прямой ущерб от землетрясений в Турции в $25 млрд. Как уточнили аналитики, это составляет около 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП) Турции. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Землетрясение в Турции привело к трагическим человеческим жертвам и имеет серьезные экономические последствия», — говорится в статье.

Аналитики JPMorgan также заявили, что центральный банк Турции, скорее всего, снизит ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов на своем заседании на следующей неделе — до 8 годовых.

«Политическое руководство сигнализировало о дальнейшем снижении ставок еще до землетрясения. Мы не исключаем дальнейшего снижения ставки в преддверии выборов, первоначально запланированных на 18 июня. Тем не менее мы считаем, что учетная ставка сейчас менее актуальна, поскольку механизм передачи денежно-кредитной политики в Турции сломан», — цитирует Reuters аналитиков банка.

По последним данным, число погибших при землетрясении достигло 36 187 человек.

13 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на Конфедерацию предпринимателей и бизнеса Турции сообщило, что ущерб от землетрясения в Турции может составить $84 млрд, или 10% ВВП. Около $70,8 млрд приходится на ущерб жилым домам. Еще $10,4 млрд — потери национального дохода. Еще $2,9 млрд достигают потери в рабочей силе. Расчеты проводились на основании данных о землетрясении в Турции в 1999 году.

Ранее агентство Anadolu написало, что землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших подземных толчков с эпицентром на суше, когда-либо произошедших в мире. По словам профессора сейсмологии Викторианского университета Эдвина Ниссена, причиной таких разрушительных землетрясений стало сочетание масштабов и местоположения в густонаселенной части Турции.