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В ЦБ заявили о планах ввести личную ответственность топ-менеджеров банков за утечки данных клиентов

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

В случае утечек данных клиентов топ-менеджеры российских банков, отвечающие за информационную безопасность, могут понести личную ответственность. О планах руководства Центробанка (ЦБ) ввести данную меру заявил заместитель председателя валютного регулятора Герман Зубарев, слова которого приводит агентство «Интерфакс».

«Топ-менеджеры банков, отвечающие за информационную безопасность, должны нести персональную ответственность за защиту информации клиентов. Нарушения и утечки будут наказываться вплоть до дисквалификации», — пояснил Зубарев в ходе выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Он также добавил, что у ЦБ есть конкретные профессиональные требования к заместителям руководителей по безопасности. В случае утечки данных граждан сотрудник финансовой организации, в чьи непосредственные обязанности входит контроль за сохранностью персональных баз, перестанет соответствовать нормам. В этом случае регулятор может оставить за собой право выпустить соответствующее предписание о его замене на более квалифицированного работника.

28 января Роскомнадзор сообщил о 150 крупных утечках персональных данных по итогам прошлого года. За 12 месяцев сотрудники ведомства провели 78 внеплановых проверок, в 87% случаев факт утечки подтвердился. По результатам рассмотрения материалов суды назначили штрафы на общую сумму около 1 млн рублей и вынесли 9 предупреждений.

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