«Ъ»: клиники заявили о риске дефицита медоборудования из-за ограничений по его аренде

Газета «Коммерсант» выяснила, что частные клиники обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отменить новые ограничения на покрытие лизинговых (арендных) платежей медицинского оборудования за счет денег обязательного медицинского страхования (ОМС). Автором письма выступил президент Национальной ассоциации негосударственных медорганизаций (в нее входят частные клиники) Илья Шилькрот.

Как пишет газета, новые правила для ОМС Минздрава вступили в силу 10 января этого года, поправки были приняты 13 декабря 2022 года. В соответствии с ними, платежи за аренду медицинского оборудования за счет денег ОМС теперь должны не превышать 1 млн руб. в год за одну единицу техники. Этот лимит действует в случае, если у клиники нет кредиторской задолженности. В случае наличия такой задолженности действует ограничение в 100 тыс. руб. При этом раньше никаких ограничений по лизинговым платежам за медицинское оборудование в России не было. Нововведение затрагивает как частные, так и государственные клиники, которые принимают пациентов по полисам ОМС. Помимо денег, которые поступают клиникам в рамках системы ОМС, частные организации могут покрывать аренду оборудования за свой счет, а госклиники – запрашивать финансирвоание из федерального бюджета.

В результате в российских клиниках опасаются роста рисков дефицита оборудования на фоне новых ограничений, следует из статьи.

По оценкам аналитического центра Vademecum, сейчас у госклиник большой объем аренды медоборудования. Три года назад на эти цели было израсходовано 4,09 млрд руб., два года назад – 6,2 млрд, год назад – 4,5 млрд руб., следует из данных центра.

Директор по продажам ООО «Лизинг-Медицина» Валентина Соколова отметила, что теперь госклиники будут вынуждены сократить обновление оборудования, так как «бюджетных средств на это, скорее всего, не хватит», а объем арендных платежей существенен. По оценке Соколовой, с учетом текущих процентов за лизинг и введенных Минздравом ограничений, госклиники больше не смогут за счет денег ОМС арендовать технику дороже 3 млн руб., в том числе аппараты УЗИ, стерилизаторы и лабораторные системы.

Опрошенные газетой эксперты обратили внимание, что и у частных клиник в этом смысле возникнут большие проблемы.

Ограничения на аренду медтехники осложнят ее обновление как в частных, так и государственных клиниках, особенно на фоне санкций и удорожания оборудования. Это, по словам экспертов, может сказаться на качестве оказываемой медпомощи в России.