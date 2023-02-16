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Гарантии помогли малому бизнесу привлечь в 2022 году почти 300 млрд рублей кредитов

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Depositphotos

Владельцы малого и среднего бизнеса смогли получить в прошлом году более 292 млрд руб. кредитов при помощи поручительств региональных гарантийных организаций. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации МСП, выступающей оператором Национальной гарантийной системы (НГС).

Как отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, созданная в 2014 году Национальная гарантийная система является многоуровневой структурой. В НГС входят Корпорация МСП, реализующая систему зонтичных поручительств в банках, а также региональные гарантийные организации, дающие гарантийную поддержку по займам до 25 млн руб. для некрупных и начинающих предпринимателей.

В Корпорации МСП рассказали, что за 2022 год малому и среднему бизнесу было предоставлено более 19,5 тыс. поручительств. Наибольшее количество поручительств было предоставлено предпринимателям в сферах торговли, услуг, производства, сельского хозяйства, строительства, а также перевозки и логистики.

Отмечается, что за 2022 год суммарный гарантийный капитал региональных организаций вырос на 9% и составил 70 млрд руб. Объем действующих поручительств при этом достиг 200 млрд руб., что на 46% больше, чем годом ранее.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, поручительства региональных гарантийных организаций — это эффективные финансовые инструменты для малого и среднего бизнеса в регионах.

«Их использование позволяет предпринимателям привлечь финансирование при недостаточном залоговом обеспечении или полном его отсутствии. При этом совмещение нескольких инструментов поддержки — поручительств РГО и согарантий и «зонтичных» поручительств Корпорации МСП — позволяет увеличить гарантийное покрытие по кредитным обязательствам и дает бизнесу дополнительные возможности для получения кредитов на более выгодных условиях», — отметил Исаевич.

Лидерами по приросту объемов предоставленных поручительств являются РГО Москвы, Московской, Свердловской, Челябинской областей, а также Республики Татарстан, уточнили в Корпорации МСП.

Поручительства и гарантийная поддержка осуществляются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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