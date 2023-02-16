Число сервисных центров в Москве снизилось на 10% в феврале 2023 года относительно 2022-го

В Москве в 2022 году закрылись 10% сервисных центров по ремонту электроники, в феврале в столице работали 3,1 тыс. таких точек. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.

Общее количество сервисных центров по ремонту электроники на территории России сократилось в 2022 году на 4% относительно 2021 года, до 10,2 тыс.

На 8% меньше сервисных центров стало в Перми и Уфе, на 6% — в Санкт-Петербурге. При этом в Челябинске, наоборот, число точек по ремонту техники выросло на 16% за 2022 год.

Общее количество запросов россиян на поиск в 2ГИС сервисных центров увеличилось на 29%. Ежемесячно картографическим сервисом 2ГИС пользуются 63 млн пользователей.

По словам гендиректора «Сети компьютерных клиник» Александра Федорова общее число точек ремонта техники в России снизилось из-за ухода сервисных центров иностранных продавцов электроники. «Спрос на ремонт вырос из-за сокращения вендорской гарантийной поддержки, когда клиентам просто некуда идти, а ремонтировать приборы надо», — сказал Федоров.

В первой половине сентября управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал, что сервисные центры в России могут использовать поддельные запчасти для гаджетов Apple с целью экономии на ремонте. По его словам, определить такие детали самостоятельно пользователь не сможет.