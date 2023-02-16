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Байден пообещал не допустить дефолта США

Байден пообещал, что не допустит объявления США дефолта

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Susan Walsh/AP

Президент США Джо Байден пообещал, что не допустит объявления страной дефолта. Его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, ряд «из наших друзей-республиканцев» в палате представителей конгресса заявляют о том, чтобы «взять экономику Соединенных Штатов в заложники».

«Они говорят, что если я не соглашусь с их экономическими планами, что было бы полностью безответственным, то они не собираются оплачивать государственный долг, который копился в течение 200 лет. Это не долг за этот или прошлый год. Мы сократили дефицит на 1,7 млрд долларов за последние два года», — сказал хозяин Белого дома во время своего выступления на мероприятии в штате Мэриленд.

Он указал, что это обязательства, которые накопились у США за 200 лет.

«Я ясно дал понять <…>, что не намерен обсуждать вопрос о том, будем мы оплачивать свой долг или нет. Я не позволю этой стране объявить дефолт», — продолжил американский лидер.

Он также отметил, что объявление дефолта «стало бы катастрофой» для его страны.

Байден добавил, что сейчас конгресс, как и в прошлом, должен одобрить повышение потолка госдолга без каких-либо условий.

Ранее бюджетное управление Конгресса США предупредило о риске дефолта в июле-сентябре 2023 года в случае, если потолок государственного долга не будет повышен.

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