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Израильские хакеры вмешались в выборы более чем в 30 странах

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Группа хакеров из Израиля «Команда Хорхе» вмешалась в выборные кампании более чем в 30 странах. Об этом сообщает израильская газета Haaretz, ссылаясь на заявление лидера группировки Таля Ханана, который оказался бывшим спецназовцем.

В статье отмечается, что группа хакеров вмешалась даже в президентские выборы.

Как пишет газета, журналисты связались с хакерами, представившись потенциальными клиентами. Ханан рассказал представителям СМИ, что группа оказывает услуги спецслужбам, политическим партиям и частным фирмам, желающим тайно манипулировать общественным мнением. Механизм работы заключался в наличии «тысяч поддельных учетных записей в соцсетях».

«Мы провели 33 президентские кампании, 27 из которых были успешными», — заявил Ханан.

По его словам, на данный момент хакерская группировка «участвует» в одних выборах в Африке, также у них есть своя команда в Греции и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее сообщалось, что русскоязычные хакеры KillNet начали «коллективную кибератаку» на ФРГ в отместку за решение канцлера Германии Олафа Шольца передать Вооруженным силам Украины танки Leopard.

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