США рискуют столкнуться с дефолтом в 2023 году

Бюджетное управление Конгресса США предупредило о риске дефолта в июле-сентябре 2023 года в случае, если потолок госдолга не будет повышен. Об этом сообщает ТАСС.

«Бюджетное управление считает, что <…> Министерство финансов США исчерпало бы нынешние [чрезвычайные] меры, что наличные средства [на обслуживание долга] у него закончились бы между июлем и сентябре текущего года», — указано в исследовании данного органа конгресса.

В управлении также прогнозируют, что дефицит госбюджета составит порядка $2 трлн в год в период с 2024 по 2033 год. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные отчета органа.

«В 2024 финансовом году дефицит достигнет $2,851 трлн, или 7,3% ВВП, к 2033 году», — сказано в заметке.

Отмечается, что дефицит бюджета на 2023 финансовый год прогнозируется на уровне $1,410 трлн, что превосходит показатели 2022 года. Разрыв увеличился из-за планов президента США Джо Байдена по списанию студенческих долгов, сообщает агентство.

Ранее издание American Greatness писало, что растущий размер государственного долга США, который к настоящему времени уже превысил критическую отметку $31,5 трлн, в обозримом будущем может привести к полному краху федерального бюджета страны.

Гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан призвал быть готовыми к тому, что США могут допустить дефолт по госдолгу.